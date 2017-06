Lourenço Soares dos Santos, 42 anos foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar, no final da tarde de quinta-feira (16), quando atravessava uma avenida, de bicicleta, em Rio Brilhante.

Dois policiais que ocupavam a viatura estavam se deslocando para uma ocorrência em alta velocidade pela avenida Lourival Barbosa, quando no cruzamento com a rua Santana colidiu com Lourival, que atravessava a rua de bicicleta.

O policial que conduzia a viatura, tentou se desviar do ciclista, mas a vítima foi atingida pelo lado esquerdo do veículo. Lourenço caiu, mas segundo o registro policial, não sofreu ferimentos graves. Foi constatado sinais de embriaguez em Lourenço. A viatura ficou com a porta esquerda amassada e algumas arranhões.

A vítima foi encaminhada para o hospital para receber atendimento médico.