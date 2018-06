Em apenas cinco meses, município registrou 22 casos de mortes violentas

Os primeiros cincos meses deste ano foram preocupantes para os moradores de Três Lagoas. A cidade registrou 22 casos de mortes violentas como homicídio, latrocínio, feminicídio e tiroteio entre bandidos e a polícia. O mesmo período no ano passado foram 14 registros de ocorrências. De janeiro a maio, nove homicídios foram registrados.

Segundo o site JP News, os casos de assassinatos contra mulheres foram cometidos pelos ex-maridos. Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, 39 anos, foi morta a tiros na frente das filhas pelo ex-companheiro, Renato Bastos Otoni, 36 anos. Em outro caso, Larissa Souto Pereira Freitas, 42 anos, foi esfaqueada por Marcos Sérgio da Silva Castro, 48 anos, que não aceitava o fim do relacionamento e a matou no dia do aniversário. Renato e Marcos tiraram a própria vida após os crimes.

No fim do mês passado, o vendedor Camilo de Freitas, 28 anos, foi morto a facadas no dia 20, pela própria esposa, Joice Espíndola da Silva, 35 anos. O casal havia discutido e ela o feriu. Ela está presa.

Outro crime que chocou a cidade aconteceu no dia 27, no bairro Guanabara, onde Claro Gonçalves dos Santos Filho, 31 anos, foi esfaqueado até a morte pelo irmão Messias dos Santos, 35 anos. O crime foi motivado por uma discussão. O suspeito fugiu e foi preso na cidade de São Paulo, dias depois.

Acidentes

Os acidentes de trânsito também foram uma das maiores causas de vítimas. Cinco pessoas perderam a vida em acidentes graves, tanto nas estradas, como no perímetro urbano.