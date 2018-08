O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito para investigar a existência de uma "casa de massagem" em um centro de estética, no Jardim Itanhangá.

De acordo com o inquérito instaurado no dia 27 de junho, a suspeita se deu a partir de um perfil no Instagram onde são publicadas imagens de mulheres com roupas sensuais com a seguinte descrição: “Mulheres reais para desejos reais”, dando a entender que o local oferece serviço de acompanhantes de luxo.

O local é conhecido como "Mansão da Dani Gaúcha" e, segundo o MP o fluxo de pessoas entrando e saindo da casa é intenso em todos os períodos do dia.

Tentativa de assalto

Exatamente um mês após o inquérito ser instaurado, duas pessoas foram presas e confessaram que assaltariam o local. Bruno Giovanni Locatelli, 31 anos, e Lucas Vieira Martins, 22 anos, foram detidos antes do fato. Na madrugada do dia 27 de julho, a dupla foi abordada por uma equipe do Batalhão de Choque, após apresentar atitude suspeita.

Zona residencial

A região onde o estabelecimento está instalado, segundo o autor da denúncia, é uma região residencial, “habitada exclusivamente por famílias”. O entra e sai de pessoas e a tentativa frustrada de assalto atraiu a atenção dos moradores e de pessoas influentes da sociedade que cobram providências urgentes do MP, o que pode causar o fechamento do estabelecimento.