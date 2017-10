Em audiência pública, Prefeitura revisa Plano Diretor

Para revisar o Plano Diretor de Campo Grande, a Prefeitura realiza na noite desta segunda-feira (9), às 18h30, uma Adiência Pública na Câmara Municipal.

Ainda dá tempo de qualquer cidadão, interessado em contribuir com o futuro da cidade, participar do processo de revisão do Plano Diretor. A Planurb recebe até às 17h30 de hoje (09.10) as contribuições para a Minuta do Projeto de Lei, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Plano Diretor

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), nome definido nessa nova etapa de revisão do documento, usa linguagem de fácil leitura, em pouco mais de 120 artigos e sete títulos que contemplam com prioridade temas sobre o meio ambiente, habitação social, mobilidade urbana, patrimônio cultural, desenvolvimento econômico, saneamento básico e áreas livres da cidade.