Em Bonito, empresário ameaça ex-presidente do sindicato dos trabalhadores

Autor estaria armado com uma faca e com uma arma de fogo

O ex- presidente do sindicato dos trabalhares do município de Bonito e também ex-candidato a vereador Sami de Souza Mustafa, de 49 anos, procurou a delegacia na manhã desta sexta-feira (14) após ser ameaçado pelo empresário Luis Carlos Faria Belini, de 52 anos, na a tarde de ontem.

Consta no registro policial, que por volta das 15 horas de quinta-feira o empresário Luis Carlos teria ido até a residência de Sami e após estacionar o veiculo que conduzia do outro lado da rua, desceu em posse de uma faca e com uma arma de fogo na cintura. Luis Carlos teria iniciado então uma série de xingamentos contra Sami.

O empresário teria se distanciado do ex- presidente, mas mesmo de longe, ainda com a faca nas mãos teria o ameaçado. “Pra te matar não custa nada”, teria destacado. Sami destaca que durante todo o tempo o empresário se manteve com a faca em uma das mãos e com a outra segurava a arma na cintura.

Ainda segundo o registro policial, Sami procurou a delegacia logo após os fatos nesta quinta, mas o sistema de registro de ocorrência estava inoperante, voltando então esta manhã para lavrar o boletim. A Polícia Militar também foi acionada pelo ex-presidente do sindicato, mas ao chegar no local o autor das ameaças já teria ido embora. O caso foi registrado como ameaça.