Em Brasília, prefeito busca recursos para drenagem e colete seletiva

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpriu agenda em Brasília nesta quinta-feira (20), quando visitou ministérios em busca de recurso para investimento em drenagem e coleta seletiva na Capital.

No período da manhã o prefeito e o assessor especial Marcos Cristaldo cumpriram agenda na Secretaria Nacional de Assistência Social, vinculada a Secretaria de Governo da Presidência da República. A reunião teve por objetivo a busca de recursos para potencializar a coleta seletiva em Campo Grande.

“Fomos muito bem recebidos pelos coordenadores nacionais, que se colocaram à disposição para vir a Campo Grande, se for preciso, para ver nossa realidade e dar o apoio necessário para organizar nossas cooperativas”, explicou Cristaldo.

Durante a agenda eles também falaram sobre tratativas do Governo Federal com o Governo do Estado para investimentos na coleta seletiva em Campo Grande. Agora, técnicos da prefeitura vão procurar o Governo do Estado para verificar o que pode fazer de imediato para potencializar a coleta seletiva e apoiar catadores na Capital.

No período da tarde a equipe apresentou carta-consulta na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. Este é o segundo passo para que o município consiga contratar operação de crédito de 82 milhões de dólares para investimento na macrodrenagem do município.

A prefeitura busca financiamento de um banco Andino, mas precisa de autorização do Governo Federal para fazer a operação. Agora, aguarda reunião da Comissão de Financiamento Externo, prevista para o dia 5 de setembro.

“Nosso projeto foi muito bem aceito pelo grupo técnico. O prefeito também foi muito bem elogiado por vir a Brasília acompanhar a reunião. Saímos otimistas. Se a situação financeira do município estiver ok e conseguirmos a autorização, no dia 5 de setembro podemos ter autorização para começar um novo investimento em Campo Grande”, explicou a coordenadora de projetos especiais da prefeitura da Capital, Catiana Sabadin, que acompanhou a reunião com a equipe, composta ainda pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Os 82 milhões de dólares serão investidos na macrodrenagem do município, resolvendo os problemas de enchente; na abertura de uma nova via de acesso para as Moreninhas e na requalificação de vias da capital.