Em busca de recurso, Marquinhos vai a Brasília e apresenta projetos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) vai a Brasília nesta quinta-feira (20), para prestar contas, apresentar projetos e garantir recursos.

Entre as visitas, Marquinhos busca garantir operação de US$ 80 milhões para investir em melhorias no sistema de drenagem e requalificação de vias da Capital.

A agenda inclui visita a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, na Casa Civil, onde conversa sobre um projeto para catadores de Campo Grande, apresentação de documentos no Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e na Sudeco, para prestar conta de obras já realizadas no Município.