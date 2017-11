Em Caarapó, Azambuja anuncia reconstrução do balneário municipal

A reconstrução do balneário municipal Airton Senna foi anunciada nesta segunda-feira (20) pelo governador Reinaldo Azambuja, durante a entrega de obras para em Caarapó.

“É um sonho de Caarapó e um desejo da população e da prefeitura que nós vamos tornar realidade”, afirmou o governador, ao assinar autorização para iniciar o processo licitatório de elaboração do projeto de reconstrução do local, destruído pelas chuvas no final de 2015.

A previsão do Estado é de investir R$ 2,8 milhões na recuperação da área de lazer, projeto que inclui também a drenagem e pavimentação no segmento da rodovia que dá acesso ao balneário.

“Esse é um momento histórico para Caarapó e quero agradecer ao governador e à Assembleia Legislativa que têm sido parceiros. Se não fossem essas parcerias a gente não teria conseguido realizar tantas obras em tão pouco tempo”, declarou o prefeito Mário Valério.

Acompanharam as entregas a vice-governadora Rose Modesto; os secretários estaduais Eduardo Riedel, Marcelo Miglioli, José Carlos Barbosa, Maria Cecília Amêndola da Motta; os deputados Coronel Davi, Rinaldo Modesto, Onevan de Matos, Zé Teixeira, Graziele Machado e Enelvo Felini; a prefeita de Dourados Délia Razuk; vereadores de Caarapó, e delegado-geral da Polícia Civil Marcelo Vargas Lopes.