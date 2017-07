Em Campo Grande, mais de 25% dos acidentes com mortes são causados por excesso de velocidade

O excesso de velocidade é a principal causa de com vítimas fatais registrados no último ano em Campo Grande. De janeiro a junho do ano passado foram registrados ao todo 3.486 acidentes, sendo 36 com vítimas fatais. Deste 26,8% foram causados por excesso de velocidade, é o que aponta o levantamento dos órgãos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT).

A segunda causa de acidentes com morte na Capital é imperícia dos condutores por falta de habilitação para dirigir, 19.5% dos motoristas não tem habilitação. Em terceiro lugar está o uso de álcool, com 12.4%, seguido pelo avanço de sinal, com 12.2% e desrespeito a sinalização, com 10% desrespeito a sinalização. O uso de celular aparece em penúltimo lugar com 1.1%.

De acordo com o levantamento, nos últimos dois anos e seis meses foram registrados 215 acidentes de trânsito com mortes na área urbana de Campo Grande. Sendo 96 em 2015; 83 em 2016 e 36 no primeiro semestre deste ano.

Os números que compõem estudo do programa “Vida no Trânsito”, coordenado em Campo Grande pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e que tem por finalidade desenvolver ações intersetoriais de vigilância, controle e prevenção das mortes e lesões no trânsito, são preocupantes.

O levantamento revela que os maiores envolvidos em acidentes fatais continuam sendo os motociclistas, seguido de pedestres, ciclistas, condutor e ou passageiro de automóveis.

De janeiro a junho do ano passado foram registrados ao todo 3.486 acidentes, sendo 36 com vítimas fatais. No primeiro semestre deste ano, foram 3.263, ou seja, 233 a menos, entretanto o número de óbitos se manteve o mesmo: 36 mortes.