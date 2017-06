Em centenário, trajetória de Wilson Barbosa Martins é celebrada

Ícone na política sul-mato-grossense, Wilson Barbosa Martins completou 100 anos na última quarta-feira (21). A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), farão uma noite especial.

E para homenagear sua trajetória será realizada uma sessão solene na próxima segunda-feira (26) às 19h30 no Plenário da Assembleia Legislativa.

Wilson foi o primeiro governador eleito pelo voto popular do recém-criado Mato Grosso do Sul, em 1983. O advogado também foi senador da República, deputado federal e prefeito de Campo Grande.

Biografia

Wilson Barbosa Martins nasceu no dia 21 de junho de 1917 na fazenda São Pedro, região da Vacaria, que pertenceu a Campo Grande. Formou-se em direito na Faculdade do Largo de São Francisco em SãoPaulo e teve como colegas Ulysses Guimarães, José Fragelli.

Ingressou na vida política em 1946 exerceu o cargo de secretário-geral da Prefeitura de Campo Grande, na administração do prefeito Fernando Correa da Costa. Wilson Barbosa Martins é considerado um dos políticos mais queridos e respeitados de Mato Grosso do Sul, com brilhante atuação na reconstrução da democracia brasileira e do Estado.