Em cinco dias, incêndio destruiu 18 mil hectares

Desde sexta-feira (13), o incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema em Jateí, Naviraí e Taquarussu, destruiu 18 mil hectares de vegetação, segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O tempo seco foi um dos fatores que agravou o incêndio, que começou por causas naturais. “O incêndio foi provocado por um raio. Há três anos não tínhamos queimada. Como este ano foi muito seco e teve geada, o material combustível era muito grande”, afirmou Reginaldo Oliveira, guarda-parque do Imasul responsável pela equipe que atua na Unidade de Conservação.

O controle das chamas é realizado por equipes de combate militares do Corpo de Bombeiros, funcionários do Parque e por funcionários da prefeitura de Taquarussu. As prefeituras de Jateí, Naviraí e Taquarussu estão apoiando o trabalho, fornecendo alimentação.

Segundo o guarda-parque, toda área queimada está localizada no município de Jateí, na parte Norte do Parque. “A vegetação queimada é basicamente de brachiaria. A perda mesmo é de fauna, pois atinge répteis, roedores e aves que estão formando ninho”, explicou.

De acordo com os militares, a distância, o difícil acesso e o vento forte dificultam o trabalho. A expectativa é de que a chuva prevista para cair entre quarta e quinta-feira contribua para o efetivo controle das chamas.