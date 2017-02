Nesta terça-feira (14), o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) e o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto vão apresentar durante coletiva o balanço da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A coletiva será realizada no gabinete no Paço Municipal, a partir das 14h30. Os descontos no pagamento do IPTU foi prorrogada pela Prefeitura até a última sexta-feira, dia 10 de fevereiro.