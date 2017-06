Em colisão entre carretas, um morre carbonizado

Em grave acidente envolvendo duas carretas, um motorista morreu e outro ficou ferido. A colisão aconteceu na noite de sexta-feira (9) na BR-163 na ponte sobre o rio Corrente, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Coxim Agora, o acidente aconteceu sobre a ponte, depois da colisão frontal as carretas pegaram fogo. O motorista de uma das carretas, Silvestre Lising, de 46 anos morreu, o condutor da outra carreta, Vilmar Antonio Trombeta, de 39 anos, ficou ferido. O trecho ficou totalmente interditado.

Depois da batida, Vilmar conseguiu sair do veículo, já Antonio não teve a mesma sorte e morreu carbonizado. Equipes do Corpo de Bombeiros de Coxim atendeu a ocorrência, juntamente com funcionários da CCR-MS Via. Durante a interdição os motoristas usaram um desvio em uma estrada da empresa Usina Sonoro, na lateral da BR.