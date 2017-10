Em comemoração aos 40 anos de MS, Assembleia homenageia personalidades do Estado

Em noite de homenagens nesta terça-feira (17), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entregou a 75 personalidades o Título de Cidadão Sul-mato-grossense e a Comenda do Mérito Legislativo. A homenagem faz parte da comemoração dos 40 anos do Estado.

Na solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), relembrou o hino do Estado. “Essa noite é de gratidão por tudo que essa gente audaz fez pela nossa terra. Não haverá tempestade que nos afastará da vocação de ser modelo”, destacou.

A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02/1985, com o objetivo de agraciar personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

O Título Honorífico de Cidadão Sul-mato-grossense é previsto pelo Regimento Interno da Casa de Leis e também só pode ser concedido por proposição dos deputados estaduais, a ser entregue anualmente na semana de comemorações da divisão do Estado, em 11 de outubro.

Homenageados

Os homenageados com Título de Cidadão Sul-mato-grossense foram: João Deoni da Silva, Herbert Assunção Freitas, Edson Yasuo Makimori, Walter Schlatter, Paulo Jorge Salomão da Câmara Nery, Luiz Gonzaga Alves de Lima Filho, João Resende Filho, Luiz Roberto Prado, Emanuele Locatelli Ribeiro, Luiz Adolar Camargo Kieling, João Pedro Alves, Angelo Chaves Guerreiro, Eurico Elesbão Teixeira Campos, Mario Fagundes, Eduardo Otávio Teixeira Marcondes, José Laerte Cecílio Tetila, Ester Figueiredo Gameiro, Luis Pedro Nassar Scalise, Gean Carlos Barros Muniz, pe. Ricardo Carlos, Jaime Teixeira, reverendo Antonio Balbino Martins, Roberto de Barros Calixto, Sebastião Nogueira Faria, pr. Espedito Coelho, Albert Schiaveto de Souza, pe. Aldir da Silva, Hugo de Oliveira, Rosely Aparecida Molina, Joseanne Cristina Roque, Abdul Karim Hussein Omais, Isaura Matias Rodrigues da Costa, José Olavo Mendes, Elias Galdino Gomes, Fabrício Colacino Silva, Henrique Duarte Prata, pe. Francisco Fábio da Costa Vieira, pe. Marcelo Tenório de Almeida, general José Carlos Braga de Avellar, Carlos Alberto de Carvalho, João Batista Tavechio e Joel Pizzini Filho.

Receberam Comenda do Mérito: Sônia Maria Ranzi, Jânio Batista de Macedo, Paulo Sérgio Domingos Hernandes, Marlene de Matos Bossay, Ruiter Cunha de Oliveira, Jesus Queiroz Baird, Luiz Henrique Alberto de Medeiros Filho, Losane Moreira Cardinal, Waldeli dos Santos Rosa, André Puccinelli, Claudiomiro Quadri, Rosiane Modesto de Oliveira, Jessé Fragoso da Cruz, Reynaldo Garcia da Silva, Marcelo de Araujo Ascoli, Vilson Galvão, Eugênio José Toazza, Pedro Marques Garcia, Clovis Ribeiro Cintra Neto, Laércio Tadeu Ferreira de Miranda, Marco Aurélio Santullo, Antônio Carlos de Oliveira, Marcelo Vinhaes Monteiro, Jaime Valler, Renato Gasparini Pereira, Caio Augusto César de Souza Moraes, Osvaldo Junior Barreiros Favoreto, Kalil Mohamed Hazime, Claudionor Miguel Abss Duarte, Fábio Edir dos Santos Costa, Marcelo Augusto Santos Turine, Abraão Armoa Zacarias e Eraldo Jorge Leite.

Mais Homenagens

Nesta quarta-feira (18), a Assembleia Legislativa continua homenageando profissionais que se emprenham no cuidado com a população Sul-Mato-Grossense.

Será entregue a Medalha do Mérito Médico de Mato Grosso do Sul, ‘Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru’, a sessão solene terá início a partir das 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia. A proposição é do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB).