Em corumbá, PM prende homem armado e com identidade falsa

No sábado (18), por volta das 02 horas, a equipe de rádio patrulha realizava policiamento ostensivo e preventivo pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, momento em que avistou um indivíduo, sozinho caminhando pela rua Dom Pedro, sendo que ao perceber a presença da viatura policial, esboçou nervosismo vindo a colocar a mão na cintura, fazendo menção de estar armado.

Diante da fundada suspeita e ainda por estar sozinho em lugar ermo e de madrugada, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado em sua cintura uma arma de fogo cal. 38 contendo cinco munições intactas; também foi encontrada uma “trouxinha” de cocaína.

Após a revista, o autor foi questionado sobre seu nome para a realização da checagem junto ao sistema SIGO, no entanto o nome informado por ele não conferia com o sistema. Ao tentar enganar os policiais o autor estava cometendo o crime de falsa identidade, algo que muitos cometem quando não querem ser pegos nas abordagens, entretanto todo policial é preparado para encarar tais situações, de modo que com a experiência adquirida em anos de trabalho árduo e com a perspicácia de u excelente profissional, essas tentativas se tornam em vão.

Na delegacia, após uma revista minuciosa, foi encontrado com o autor um Termo de Compromisso do Regime Semi Aberto, impresso em papel A4, onde constava o nome verdadeiro do indivíduo. Nesse momento o mesmo confessou ter tentado enganar a guarnição, sendo realizada a checagem novamente no sistema SIGO, constatando seus dados no sistema.

Diante dos fatos, o autor foi entregue na delegacia de polícia para providências.