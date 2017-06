Em Coxim, governador lança construção de 85 moradias

O governador Reinaldo Azambuja esteve em Coxim nesta segunda-feira (12.6) para entregar 21 viaturas às instituições da segurança pública e lançar a obra de construção de 85 moradias do Conjunto Habitacional Taquari II. Durante a agenda na cidade, Reinaldo reforçou os investimentos do Governo do Estado no município, que somam R$ 17 milhões.

“São investimentos em saneamento, recapeamento e habitação. São recursos próprios do Governo do Estado, frutos de toda uma economia. Fomos econômicos para governar e fazer entregas para as pessoas”, afirmou o governador. “Quero enaltecer o trabalho de parceria do Governo com os municípios (…) Nós temos muitos investimentos a serem comemorados”, falou o prefeito Aluízio São José.

Ao formalizar a construção das 85 casas do Conjunto Taquari II, Reinaldo comentou o desejo dos sul-mato-grossenses pela casa própria. “A luta das pessoas que buscam sair do aluguel me motivou a buscar parcerias”, revelou. Segundo ele, frequentemente, o Governo busca aproximação com o Ministério das Cidades para ampliar as oportunidades de habitação em Mato Grosso do Sul.

O Conjunto Taquari II faz parte do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado, contando com recursos do Governo do Estado (R$ 3.281.171,19), da Prefeitura de Coxim (R$ 421.628,03) e do Governo Federal (R$ 5.878.442,13), totalizando investimentos de R$ 9.581.241,35. As moradias são financiadas pela Caixa Econômica Federal, sendo cada uma com 42,56 m² de área construída, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Viaturas

Por meio do programa MS Mais Seguro, o governador Reinaldo Azambuja contemplou Coxim e mais sete municípios da região Norte com a entrega de 21 viaturas. A ação beneficia as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros. Os investimentos chegam a R$ 2.721.995,00. Foram destinadas viaturas para Alcinópolis (1), Camapuã (2), Coxim (6), Figueirão (1), Pedro Gomes (3), Rio Verde de Mato Grosso (3), São Gabriel (3) e Sonora (2).

“Todos os municípios da região Norte foram beneficiados com investimentos em viaturas. Os veículos são traçados, automáticos e com 90 mil quilômetros de garantia. São viaturas novas para todos os municípios, independente de tamanho”, frisou o governador. Segundo ele, as entregas de automóveis para as instituições de segurança pública serão finalizadas na região de Ponta Porã.

Além dos automóveis, Reinaldo entregou coletes e armamentos. Durante discurso de distribuição do material, o governador destacou melhorias do setor: ascensão e progressão nas carreiras da segurança pública, chamamento mais de 1,7 mil policiais por meio de concurso, chamamento de mais de 300 servidores da Agepen e ampliação de 10 presídios e construção quatro novos institutos penais, entre outras.

Vistorias de obras

Para aproveitar a estadia em Coxim, Reinaldo vistoriou as obras de revitalização e implantação de ciclovia na Avenida Virginia Ferreira e de perfuração de um poço profundo da Sanesul.

A primeira visita foi na obra da Avenida Virginia Ferreira, onde são investidos R$ 4 milhões de recursos estaduais (Fundersul). “Estamos investindo nessa via para ela ter mais segurança e ser mais atrativa para motoristas e comerciantes”, pontuou.

A avenida possui mais de dois quilômetros de extensão. Os serviços de recapeamento envolvem 46.313,50 m² de área já asfaltada. Já a pavimentação da ciclovia é implantada em 2,1 quilômetros da avenida, que começa no entroncamento entre as rodovias BR-163 e BR 359, ligando o centro aos bairros de Coxim.

Na vistoria das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Coxim, Reinaldo destacou que o investimento de R$ 7 milhões reflete na melhora da qualidade de vida da população. As obras englobam a perfuração e ativação de poço tubular profundo, adutoras, construção de seis reservatórios de concreto armado, implantação de quatro estações elevatórias, assim como melhorias nas elevatórias já existentes e execução de quase 26 mil metros de rede primária de distribuição de água, com 309 novas ligações domiciliares.

Ao final das agendas, o chefe do Executivo revelou que formata parceria com a prefeitura para revitalizar o aeroporto de Coxim. “Para que o local tenha condições de receber voos regulares, criando na região Norte uma condição melhor de atendimento. Aeroporto não é luxo, é progresso e ajuda muito no desenvolvimento da cidade”, reforçou.