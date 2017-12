Em Coxim PM recupera moto roubada

Policiais Militares da Rádio Patrulha na tarde de sexta - feira (22), recuperaram uma motocicleta furtada em Coxim.

A guarnição de serviço foi acionada via telefone 190 por um comunicante de 49 anos, informando ter uma Honda Fan de cor preta, abandonada próximo a sua residência na Rua um do Bairro vale do taquari.

De imediato a equipe de serviço deslocou ao local e confirmou através de checagem do veículo no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), onde foi constatado o registro de furto por um homem de 29 anos na noite do dia 19/12 a frente de sua residência.

Diante dos fatos a motocicleta foi encaminhado pelos PMs para a delegacia de polícia civil para as demais providências.