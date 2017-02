Em depoimento, rapaz confirma que mangueira foi colocada sob a roupa

O delegado Paulo Sérgio Lauretto da DPCA (Delegacia Especializada Proteção a Criança e ao Adolescente) já ouviu o adolescente que sofreu a agressão no Lava Jato no Jardim Morumbi. O adolescente passou por uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino após o patrão e um colega de trabalho colocaram uma mangueira de compressão de ar no rapaz.

Segundo Lauretto, os depoimentos foram idênticos, e foi confirmada uma “brincadeira infeliz”. A defesa de Thiago Demarco Sena e Willian Larrea já havia informado o mesmo para a reportagem. “A mãe já tinha relatado que já tinha acontecido uma brincadeira no ambiente de trabalho, e o guri fala que nessa sexta-feira começaram com uma brincadeira de bater com pano, e começaram a brincar quando Willian pegou ele e com as costas voltada para o Thiago e mesmo por cima da roupa, foi justamente aconteceu isso, e ele falando para parar. Não viram a gravidade do acontecimento e enquanto um levou para prestar socorro”, contou Lauretto.

“O menino foi bem coerente com a versão que os suspeitos tinham apresentado na delegacia, e a criança de 11 anos, mesmo com algumas divergências, a versão bate. Ele não mostra rancor contra o Thiago ou Willian”, disse o delegado, apontando que o rapaz, reiterou que não sente raiva, porque aconteceu. “Mas não era brincadeira que se fizesse, assim o rapaz alertou no final do seu depoimento, mas ele foi grande, ele foi muito coerente, uma família muito unida e ele não demonstrou rancor”.

De acordo com o delegado, o caso ainda continuará como lesão corporal grave, já que realmente não houve o dolo, pois a ideia era uma brincadeira que deu muito errado. “Ninguém agiu com a ideia de matar ou machucar, mas assumiram com extrema inconseqüência, e não pensaram no que ocorreria e a princípio continua mesmo em lesão corporal grave, ele teve funções prejudicadas, porém, pode evoluir para uma lesão gravíssima, mas teremos que esperar uma perícia médica”.

O adolescente está internado desde sexta-feira (3) quando durante o expediente Thiago e Willian pegaram uma mangueira de ar e colocaram sobre ele.