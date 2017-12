Trégua nas chuvas diminui volume no Rio Miranda

As chuvas fortes e frequentes de outubro e novembro deram trégua nos primeiros dias de dezembro. Com a diminuição, as as águas de alguns rios que registraram transbordo nos últimos dias já cederam

No Miranda, a régua registrou 728 centímetros acima do nível mínimo do leito no dia 9, sexta-feira, o que forçou várias famílias a abandonarem suas casas. No sábado o nível já havia baixado para 718 centímetros e às 7h desta segunda-feira marcava 709 centímetros. Ainda se mantém a situação de emergência emitida pela Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), mas é provável que nas próximas horas o leito do rio já recue para seu traçado normal.

O último mês ano choveu menos que no mesmo período do ano passado e também em relação ao mês anterior, conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Nos dez primeiros dias de dezembro choveu menos em 15 dos 27 locais monitorados pelo Cemtec, em comparação com o início de dezembro do ano passado. Mas o que chama a atenção é para o volume registrado: em Amambai, por exemplo, foram 160,4 milímetros em dezembro de 2016 contra apenas 33,2 milímetros neste ano.

Com relação a novembro, o índice pluviométrico de dezembro também é inferior em 19 dos 27 locais de monitoramento. Em Campo Grande o acumulado do mês de novembro somou 315,8 milímetros de chuvas, quando o esperado era 206,5 milímetros. Ou seja, 52% acima da previsão. Com relação ao acumulado do ano passado a diferença foi ainda mais significativa. Em novembro de 2016 choveu 68,8 milímetros na Capital do Estado, cinco vezes menos do que no mesmo período deste ano.

A temperatura também caiu em 17 dos 26 municípios monitorados pelo Cemtec. As temperaturas estão em média 0,5°C mais baixas em dezembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a coordenadora técnica do Cemtec, Franciane Rodrigues, a quantidade de nuvens acabam agindo como um filtro, impedindo a incidência direta dos raios solares e influenciando nos termômetros para baixo. Consequentemente, apesar da nebulosidade, a temperatura mais baixa impede a formação de nuvens de chuva. Essa combinação criou um início de dezembro ameno e menos úmido.