Em Dourados dupla de moto faz quatro vítimas em poucas horas

No domingo (15) quatro pessoas foram alvos de assaltantes em Dourados e todas podem ter sido vítimas dos mesmos criminosos, conforme características repassadas à Polícia Civil durante os registros de ocorrências.

Conforme informações do site Dourados News, às 19h50 de domingo (15), mulher de 21 anos, residente no Jardim Independência, seguia a pé pela Rua Quintino Bocaiúva, quando dois homens numa Yamaha XTZ se aproximaram e um deles, armado, anunciou o roubo levando dela o aparelho celular.

Um pouco mais tarde, dupla com as mesmas características se aproximou de casal, ele de 23 e a mulher de 21, realizando outra ação. As vítimas caminhavam pela Rua Floriano Peixoto, Jardim América, quando o carona armado desceu e exigiu a entrega das carteiras contendo documentos pessoais e telefones, além de levar R$ 40.

Já por volta de 20h, na Rua São Francisco, Jardim Itália, dois homens numa moto – não soube precisar o modelo -, abordaram mulher de 24 anos, moradora no mesmo bairro, levando dela o telefone. Todos os casos são investigados pela Polícia Civil.