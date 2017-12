Em duas horas, PRF flagra 4 motoristas embriagados

Durante duas horas de fiscalização, nesta quarta-feira (27), na rodovia BR-163, em Campo Grande na saída para Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou quatro motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

Em Mato Grosso do Sul, durante as fiscalizações nesta quarta-feira nas rodovias do Estado, a PRF registrou oito casos de motoristas dirigindo embriagados. Dados do início da Operação Rodovida de 2017 apontam um aumento de 16% dos flagrantes de consumo de álcool por motoristas.

Entre os dias 22 e 25 de dezembro foram registrados 42 casos nas rodovias federais do Estado. No mesmo período do ano passado foram registrados 36 casos.

Segundo a PRF, no período de Ano Novo, as fiscalizações serão intensificadas com bafômetros em todas as rodovias federais, integrando ações com Polícia Militar, Detran, Guardas Municipais, Agências Municipais de Trânsito e órgãos envolvidos no atendimento de acidentes de trânsito.

Operação de Final de Ano

O Reforço do policiamento e fiscalizações durante Operação Rodovida acontece nas rodovias federais do Estado com foco em infrações graves, como a embriaguez.