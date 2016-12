Em estado grave na Santa Casa, homem atropelado em Chapadão do Sul ainda não foi identificado

Após ser atropelado por uma carreta no município de Chapadão do Sul, um homem foi internado na Santa Casa, em Campo Grande, em estado gravíssimo e segue sem identificação.

De acordo com as informações do hospital, o acidente aconteceu no dia 18 deste mês e a vítima segue em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). O homem, que aparenta ter cerca de 45 anos, sofreu traumatismo cerebral e diversas lesões graves pelo corpo. Em um braço, foram realizadas cirurgias plásticas para a recuperação.

A vítima possui uma tatuagem em cima do peito, no lado esquerdo, tem barba e cabelos encaracolados escuros. Sem portar documento, o homem ainda não foi identificado.

O hospital não tem previsão de alta para o paciente e avisou que tratamento pode durar até seis meses.

O telefone para contato da Santa Casa é (67) 3322-4000.