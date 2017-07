Em evento, Liga do Bem recebe apoio do governo

A parceria dos voluntários com o Governo do Estado visa estimular o espirito de solidariedade

Servidores da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) se reuniram na manhã desta terça-feira (11.7) para uma verdadeira aula de solidariedade com cinco heróis da ONG Liga do Bem. A parceria dos voluntários com o Governo do Estado visa estimular o espirito de solidariedade e incentivar a participação dos servidores na campanha McDia Feliz.

Ao lado da primeira dama do Estado Fátima Azambuja, o Secretário de Administração Carlos Alberto de Assis deu o start nas ações de divulgação da campanha nos órgãos estaduais, destacando a importância que o servidor tem nessas ações. “Este é o segundo ano que o Governo apoia esse grupo de heróis na maior campanha do País em prol de crianças e adolescentes com câncer. Essa é uma causa nobre que merece toda nossa atenção. Muitas vezes queremos ajudar e não sabemos como, mas eles sabem, estão aqui e podem levar nossa contribuição. Vamos ajudar a Liga do Bem a fazer o bem” ressaltou o titular da SAD.

Acompanhada dos netinhos Léo e Alice, vestidos de Woody do filme Toy Story e Alice no País das Maravilhas, a primeira dama Fátima Azambuja falou da admiração que tem pela Liga. “Todos sabem do respeito e admiração que tenho por esse grupo de heróis que fazem aquela doação mais difícil que é doar o tempo da gente para fazer o bem às pessoas. É importante que os servidores abracem essa campanha do McDia Feliz. Dessa forma vamos ajudar a AACC, que é uma instituição que atende e acolhe tantas famílias carentes que vem do interior para tratar seus filhos, e muitas não tem onde ficar ou onde se alimentar” enfatizou a primeira dama.