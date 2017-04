Em evento, Ministra Nancy Andrighi destaca formação de magistrados humanistas

Durante o curso de Formação de Formadores realizado em Campo Grande-MS, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e pela Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), disse que as Escolas estão empenhadas em formar juízes humanizados, voltados ao melhor interesse das partes processuais.



Nancy Andrighi veio a Campo Grande participar da ação educativa e falou para magistrados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal que participam do curso. Na abertura participaram o presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, o diretor-geral da Ejud-MS, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, e o Des. Eladio Lecey, presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Enfam.



Para a ministra do STJ, as Escolas Judiciais têm papel fundamental na construção do profissional. Com 41 anos de magistratura, Nancy Andrighi participou ativamente da criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ainda nos anos 80, juntamente com o Des. Eladio Lecey e o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in memoriam, que dá nome à Enfam. A ministra falou aos colegas sobre a atuação do juiz, que segundo ela deve estar voltada para o lado humano do processo.



“Nós estamos trabalhando com seres humanos. Os processos são altamente técnicos, mas o conteúdo principal que as escolas precisam passar para os magistrados é a humanização do trabalho do juiz em relação às partes. Elas são o centro da atenção do juiz. Precisamos ter misericórdia, ter piedade e aplicar a lei com muita humanidade”, disse a ministra do STJ.



O curso de Formação de Formadores ocorre, no período de 18 a 20 de abril, pela primeira vez fora de Brasília-DF, sede da Enfam. Esta é a terceira edição do curso e está sendo ofertado o Nível I, Módulo 1, para 35 participantes de Cortes do Centro-Oeste brasileiro, com carga horária de 24h.



A Ejud-MS se tornou referência na formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores e por isto foi escolhida pela Enfam para sediar, de forma descentralizada, o Curso Formação de Formadores.



“A Escola Judicial de Mato Grosso do Sul sente-se sobejamente honrada por ter sido a escola destacada para receber este importante curso (Formação de Formadores). A Ejud-MS foi uma das escolas que mais habilitou cursos na Enfam e isto trouxe o reconhecimento do trabalho realizado aqui, em Mato Grosso do Sul. Inclusive, nos foi solicitado pela Escola Nacional que passássemos o formato do curso "Gerenciamento de Riscos e Crises no Exercício da Magistratura", para que outras Escolas Judiciais do país possam capacitar seus magistrados, nos moldes do nosso curso”, disse o Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Diretor-Geral da Ejud-MS.



O Des. Eladio Lecey explica que com a nova gestão da ministra Maria Thereza de Assis Mourada, à frente da Enfam, foi pensado um novo formato de cursos da Escola, de modo a regionalizá-los, os quais antes eram concentrados no Distrito Federal. “Escolhemos Mato Grosso do Sul porque já conhecíamos a boa estrutura e o pessoal capacitado e dedicado da Ejud. Isto nos deu entusiasmo por começar por Mato Grosso do Sul e acreditamos que acertamos na escolha. Esta é a primeira oportunidade que estamos fazendo isto e é muito relevante, de maneira que a Enfam, como Escola Nacional, possa se aproximar das outras Escolas Judiciais e de Magistratura do Brasil”.