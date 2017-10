Em feriados, motociclistas representam 80% dos atendimentos

No ano passado, nos feriados do dia 11 e 12, de outubro a Santa Casa atendeu entre crianças e adultos 336 pessoas

Em dias de feriados prolongados, motociclistas representam 80% dos atendimentos do PS (Pronto Socorro) da Santa Casa de Campo Grande. De acordo com o enfermeiro assistencial, Celso Torres, acidente automobilístico são os mais comuns nesses períodos de feridos.

Conforme a assessoria de comunicação da Santa Casa, no ano passado, nos feriados do dia 11 e 12 de outubro, o hospital atendeu entre crianças e adultos 336 pessoas. Ainda de acordo com o hospital, este ano a demanda pode diminuir, pois somente os pacientes regulados serão atendidos. Essa medida foi adotada no segundo semestre deste ano para evitar ama superlotação.

“Com feriados prolongados os casos que mais atendemos são os de acidentes automobilísticos, e na grande maioria, 80%, são de motociclista”, apontou Celso Torres.

“No ano passado tivemos um atendimento grande, este ano não sabemos como vai ser devido a mudança em atender somente os regulados”, acrescentou.

Conforme Celso, um dos responsáveis pelo pronto socorro, a escala de plantões não mudam, caso aumente a demanda no OS o setor pede ajuda a outros setores e assim atender a todos.

Outra ocorrência comum em dias de feriados são os queimados, pois muitos costumam usar a chapa para assar bifes, o que tem causado queimaduras graves nas pessoas. “O bife na chapa também é um grande vilão nesses dias de descanso, então todos devem tomar cuidados com esse tipo de material”, alertou Torres.