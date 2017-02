Em fevereiro Capital receberá primeira delegacia reformada por presos

No mês de fevereiro está prevista a entrega da primeira Delegacia de Polícia reformada por presos, no programa “Mãos que Constroem”. A obra iniciada em outubro de 2016 é totalmente realizada por oito internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. A iniciativa surgiu com o sucesso do projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, que já economizou mais de 4 milhões de reais para o Governo do Estado.

A 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, localizada no bairro Moreninhas II, e responsável pela custódia de devedores de pensão alimentícia, é a primeira a receber a mão de obra presidiária. As obras começaram em 5 de outubro de 2016 e compreendem o conserto de toda a parte de alvenaria, elétrica e hidráulica, bem como a pintura tanto das partes externa e interna da delegacia. Durante os trabalhos, todos os presos tiveram que ser realocados para outras delegacias.

Com regras um pouco diferente de seu projeto antecessor, no “Mãos que Constroem” a verba para a compra de material e para pagamento dos presos é fornecida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça.

Hoje, o Presídio da Gameleira, localizado na Zona Rural, possui 993 presos em suas dependências. Destes, 552 estão trabalhando, sendo que 432 realizam serviços externos em um dos 50 postos conveniados, e 120 desenvolvem atividades dentro do próprio presídio. Isso representa mais de 55% dos detentos envolvidos em ofícios remunerados.

Além de possibilitar a diminuição de 1 dia de pena a cada 3 dias de serviço e o pagamento de 1 salário-mínimo aos detentos que estão trabalhando, essas iniciativas de ocuparem os presos permitem uma ressocialização mais efetiva de seus participantes ao aprimorar seus conhecimentos ou, até mesmo, ensiná-los uma nova profissão.