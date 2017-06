No Facebook, vigilante de Goiânia diz que mulheres da Capital são “feias e metidas”

Após a polêmica com a professora de artes Daniele Santana Gomes que em uma postagem no Facebook no último dia 4 disse que ser gordo é feio, agora um vigilante de Goiânia postou em um grupo de vendas chamado OLX Campo Grande MS, também na na rede social, que a mulher campo-grandense é feia e metida.

“Campo Grande, lugar de mulheres feias e metidas?! Quem concorda da um Up para fortalecer”, diz a postagem feita na madrugada desta sexta-feira (9). A publicação já tem mais de 250 comentários que em sua totalidade reprovam o que o homem disse.

“Ridículo.Não tá contente querido muda de cidade, os incomodados que se mudem....kkkkkk Nem as feias estão te querendo é kkkkk tá feia a coisa p teu lado hein coisinha de outro mundo (sic)”, diz um dos comentários.

“Se vc queria Ibope, parabéns, conseguiu. Eu não sei qual a finalidade desse seu comentário ridículo, um "homem" que publica ter respeito pelas mulheres fazer um comentário ofensivo desses. Cuidado que o pavão de hoje é o espanador de amanhã. Cuidado com suas palavras, o que não é bonito aos seus olhos, encanta outros. Assim como você não agrada a muitos olhos por aí, com certeza deve agradar aos olhos de alguém. Tens todo o direito de dar sua opinião, mas desde q seja com respeito e educação! (sic)”, diz outro comentário.

A redação tentou contato com o homem, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.