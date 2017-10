Em homenagem ao centenário, exposição relembra criação da creche

Promovida tradicionalmente pelo Centro de Educação Infantil “Maria Aparecida Moraes D’ Avila”, creche da Santa Casa, acontece de hoje (23) até quinta-feira (26), a exposição do projeto “Criando e Recriando” com o tema “A história dos 36 anos do Centro de Educação Infantil Maria Aparecida D’Avila, dentro dos cem anos da Santa Casa”. A exposição está localizada no saguão térreo do hospital, com visitação ininterrupta.

Na abertura o Coral da Creche fez uma apresentação especial com músicas antigas, sob regência do maestro, Teófilo Rafael. Os trabalhos expostos foram produzidos a partir de pesquisa nos registros históricos do hospital como fotos, relógio de ponto, mimeógrafo e também entrevistas com as funcionárias que contaram sobre suas experiências na Santa Casa e suas atividades curriculares e formação.

De acordo com a coordenadora da creche, Fabíola Rossi, a exposição incentivou os alunos à criatividade, a interação e completará o mês das crianças. “Todo ano nós fazemos as exposições com um tema especial, e neste, resolvemos contribuir com as comemorações alusivas ao centenário. Este mês foi muito produtivo, principalmente, por ser comemorado o dia das crianças. Tivemos várias programações que fizeram a alegria da criançada e a viajem ao passado foi muito divertida”, comenta.

Creche da Santa Casa

O Centro de Educação Infantil “Maria Aparecida Moraes D’Avila”, foi criado em 15 de abril de 1981, com intuito de atender exclusivamente os filhos das funcionárias da Santa Casa. Sua criação foi legalizada durante uma reunião da mesa administrativa da instituição e lavrada em ata.

No início foram matriculadas aproximadamente 40 crianças, porém com o passar dos anos a demanda aumentou, necessitando expandir seu atendimento e, em consequência, o seu espaço físico. Sendo assim, a creche passou a funcionar em outro prédio, com uma maior capacidade.

Atualmente são atendidas 152 crianças diariamente, inclusive aos finais de semana, de acordo com o horário de trabalho da mãe ou responsável, das 6h às 19h, sem recesso nos finais de ano. O Centro de Educação Infantil é mantida e administrada pela Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG) - Santa Casa.