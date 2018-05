Em manifesto, parentes pedem justiça ao assassinato de vendedor

Na noite desta terça-feira (22), foi realizado um manifesto silencioso em revolta ao assassinato do vendedor de 28 anos, morto por uma cabeleireira em Três Lagoas.

Cerca de 30 pessoas participaram do manifesto pedindo a prisão de Joice Espíndola da Silva, 35 anos, acusada pela morte do vendedor Camilo de Freitas da Silva.

Parentes e amigos do vendedor levaram cartazes e acenderam velas no cruzamento das ruas João Carrato e Josino da Cunha Viana, no bairro Vila Nova, zona Norte da cidade, como forma de chamar a atenção da polícia. Joice está foragida desde o dia do crime.

Segundo o site JP News, a mãe Marlene de Freitas, 55 anos, disse que sente muito a falta do filho. "O que ela fez foi uma maldade com meu filho, com um pai de uma criança de dois anos e com toda a nossa família. Por isso, deve ser presa", disse.

O irmão do vendedor, Guilherme de Freitas, 20 anos, disse que novas manifestações serão realizadas nos próximos dias. "Nossos amigos e nossa família estão revoltados com ela (Joice) solta", disse.

O caso

Camilo foi morto com uma facada no peito enquanto discutia com a esposa Larissa Laís de Freitas, 23 anos. Joice estava com o filho de 16 anos, quando ao interferir na briga para defender Larissa atacou o homem com uma faca. A vítima foi socorrida, mas morreu antes de ser levada ao hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, uma filha, outro filho e a mãe de Joice também estariam no local do crime. Advogados da cabeleireira negociam com a polícia a apresentação da acusada.