Em Mato Grosso do Sul, morte por câncer de próstata diminuiu 46% em dois anos

Em Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2017, o número de mortes por câncer de próstata diminuiu mais de 46%, é o que aponta os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). De janeiro a novembro deste ano 120 homens morreram por causa da doença, em 2015, foram registradas 223 mortes em Mato Grosso do Sul.

Para o coordenador de Urologia da SES, o médico Nelson Trad Filho, a queda no número de mortes é resultado de campanhas educativas. “As pessoas descobrem mais rápido o câncer e iniciam o tratamento de forma adequada. Isso reflete nesses números”, disse Trad.

No dia 1° de novembro, o Governo do Estado lançou a campanha Novembro Azul, uma mobilização de conscientização sobre a saúde do homem e a prevenção com o câncer de próstata.

“O câncer de próstata é a terceira maior causa de morte entre os homens e quando descoberto na fase inicial apresenta 100% de chances de cura”, explicou a gerente estadual de Atenção Básica da SES, Karine Cavalcante da Costa.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no Brasil. A doença é também o segundo câncer mais frequente no homem e a segunda causa de morte por câncer no sexo masculino. Em 2015, a estimativa era que 69 mil casos diagnóstico, ou seja, a cada 7,6 minutos uma descoberta era feita.

Apesar da queda no número de óbitos, a quantidade de casos tem crescido. Em 2010, foram registrados 800 novos casos da doença em Mato Grosso do Sul. Entre 2016 e 2017 esse número saltou para 1,1 mil homens diagnosticados com o câncer de próstata. Na Capital, saltou de 280 para 490 neoplasias no mesmo período anterior.