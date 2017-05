Em média, uma pessoa morre por dia vítima de acidente de trânsito no MS

O mês de maio é marcado por ações para levar a sociedade a refletir sobre a segurança no trânsito. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Mato Grosso do Sul em média uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito por dia.

Movimento internacional criado em 2014, o Maio Amarelo este ano traz o tema "Minha Escolha é Fazer a Diferença". A proposta do tema é conscientizar todos os envolvidos no trânsito de que acidente são resultados de escolhas que cada um faz.

Ao adotar gestos como, atender o celular ao volante, dirigir depois de beber, ou qualquer outra forma de desobedecer as leis de trânsito é uma escolha de cada um que coloca em risco a própria vida e a vida de outros usuários.

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ressaltou a importância desta ação que tem como objetivo, colocar em pauta o tema de segurança no trânsito e envolver os diversos segmentos entre órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

“Temos feito muitos investimentos na área de engenharia de trânsito, educação, inteligência. Registramos uma diminuição do número de acidentes, saindo de 31,9 mil em 2013 para 24,6 mil em 2016. Nossas campanhas educativas e o comprometimento dos motoristas reduziram em 33%, mas esse número ainda está muito aquém do que desejamos. O mês de maio começou com muitos acidentes envolvendo vítimas fatais no feriado prolongado. Mesmo assim, temos registrado um crescente número de multas por excesso de velocidade. Por isso, convidamos a sociedade como um todo a se engajar nesse movimento, por um trânsito mais seguro onde as escolhas fazem a diferença, afirma.

De acordo com o Diretor-Presidente do Detran-MS, Gerson Claro, para que o Maio Amarelo seja um sucesso, o movimento precisa do comprometimento de toda a sociedade, pois cada um tem o poder de melhorar o trânsito.

“Somente com o envolvimento da sociedade e com a mudança de comportamento do cidadão é que nós conseguiremos promover essa conscientização de que o trânsito é de todos. Se nós não nos respeitarmos, não humanizarmos o nosso trânsito, infelizmente, vamos continuar com esses números estarrecedores no Brasil e em Mato Grosso do Sul”, destacou Gerson Claro.