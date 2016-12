Uma onda de assaltos vem deixando a população de Campo Grande, bastante apreensiva e assustada. Segundo os registros policiais, no início da manhã até 14h, desta segunda-feira (26), foram registrados 14 assaltos em diversos bairros da Capital sul-mato-grossense.

Segundo dados levantados pelo Portal JD1, os dois primeiros assaltos foram registrados ás 5h de hoje. O primeiro aconteceu no bairro das Moreninhas II, quando uma mulher, 55 anos, que estava em um ponto de ônibus, foi surpreendida por dois elementos numa motocicleta. Com uma arma apontada em sua direção e recebendo ameaças de morte, a vítima foi obrigada a entregar seus pertences pessoais aos bandidos, que fugiram do local.

Simultaneamente, no mesmo horário, no bairro das Moreninhas III, a poucos quarteirões do primeiro assalto, uma mulher, 37 anos, foi abordada por dois suspeitos em cima de uma moto. Armados, os assaltantes pediram para a vítima entregar a bolsa. As duas mulheres foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, para registrar um boletim de ocorrência.

Outras ocorrências foram registrada também no parque Residencial União, localizada na região norte de Campo Grande, onde mais dois assaltos foram computados na manhã de hoje.

O primeiro aconteceu por volta das 5 h, na rua Paulo Hideo Katayama, quando uma mulher, 55 anos, foi abordada por dois assaltantes em uma moto. Após levar sua bolsa, os suspeitos fugiram do local. Outro assalto aconteceu por volta das 9 h, rua Otavio de Araujo, há 400 metros . Uma jovem, 20 anos foi surpreendida por dois suspeitos, e armados começaram a a ameaçar a garota de morte, levando os seus pertences pessoais.