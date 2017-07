Em menos de 24 horas, PMR apreende mais de uma tonelada de drogas

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), de Amambai e Três Lagoas apreendeu mais de uma tonelada de drogas na terça-feira (11).

A primeira apreensão foi realizada em Três Lagoas por volta das 14h durante uma fiscalização de rotina na rodovia MS-395, km 20. Os militares abordaram um veículo celta com placas de São Vicente – São Paulo. O condutor estava fazendo o trajeto, Bataguassu para Brasilândia quando foi abordado sendo o batedor de um caminhão que vinha logo atrás. Os militares identificaram devido um radinho que estava dentro do carro.

Logo em seguida foi abordado um caminhão marca Ford/Cargo, placas de Curitiba-PR, conduzido por um jovem de 27 anos. Em revista na carroceria do caminhão foi encontrado um fundo falso contendo em seu interior vários tabletes de droga. Após a pesagem totalizou 503 quilos divididos em 819 tabletes. Foi dada voz de prisão aos autores sendo conduzido, junto com os veículos, para delegacia de Polícia Civil de Brasilândia-MS.

A segunda ocorrência foi efetuada pela Base Operacional de Amambai, por volta das 18h30min do quando em fiscalização de rotina na Rodovia MS 156, km 242 em frente à Base sentido Amambai x Tacuru foi abordado o caminhão baú cor branca placas de Jaraguá do Sul – SC conduzido por um homem de 32 anos, natural de Curitibanos-SC e residente em Passo Manso-SC, tendo como passageiro de 28 anos natural de Lages-SC e residente em Blumenau-SC.

Por ser um caminhão baú e estar vazio os ocupantes alegaram que trouxeram uma mudança para Ponta Porã-MS, e estavam voltando para seu Estado de origem, foi constatado que o condutor estava com a CNH vencida. Os Policiais Militares Rodoviários realizaram uma vistoria minuciosa no veículo sendo localizado um compartimento secreto “mocó” na carroceria do baú, onde estava oculto diversas caixas com diversos tabletes de maconha que após pesagem totalizou mil cento e cinquenta e quatro quilogramas (1.154) KG, os autores disseram desconhecer que existia a droga no referido veículo, o passageiro relatou que iria ganhar quinhentos reais do motorista para realizar o serviço de chapa, e o motorista disse que receberia quatro mil reais pelo serviço de frete de mudança de uma pessoa conhecida como Vanderlei, que eles não conseguiram mudança em Ponta Porã e iriam tentar uma outra mudança em Guaíra-PR, que diante dos fatos foi dado voz de prisão aos autores e encaminhado para Policia Civil de Amambaí para os procedimentos legais apresentados juntamente com o veiculo e a droga.

Totalizando uma tonelada seiscentos e cinquenta e sete quilos de droga apreendido nas ultimas 14 horas.