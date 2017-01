Em menos de 6 meses, produtor familiar escolhe melancia e registra alta produtividade

Você deixaria um emprego na Capital para trabalhar no campo? Então, foi isso mesmo que Fernando de Freitas Silva fez ao dar uma ‘guinada’ em sua vida e com pouco mais de seis meses viu na melancia uma oportunidade de lucratividade. Atendido pela assistência técnica do Senar/MS Silva deixou Campo Grande e foi morar na propriedade do padrinho em Figueirão. Junto com o primo pensou inicialmente em plantar mandioca, mas, viu no cultivo da fruta uma alternativa de retorno financeiro rápido. “Decidimos plantar melancia e mandioca e já na primeira safra colhemos 2,5 mil frutas numa roça de meio hectare. Nós colocamos produtos no caminhão e saímos vendendo nas cidades vizinhas e posso dizer que estou muito satisfeito, tanto pelo conhecimento que tive com nosso técnico do Hortifruti Legal, quanto pelo retorno financeiro”, explica.

Fernando e mais um grupo de 30 produtores familiares de Figueirão e Terenos assistidos pelo programa Hortifruti Legal, do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural visitou, nesta sexta-feira (20), a edição 2017 do Showtec realizado em Maracaju. A visita guiada pela equipe técnica compõe o plano de trabalho na metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial que prevê participações em exposições e feiras agropecuárias, com intuito de demonstrar na prática como funcionam outros setores da cadeia produtiva.

Implantado em 2014, o Hortifruti Legal atende, na atualidade, 400 produtores rurais em 21 municípios de Mato Grosso do Sul e tem proposta de oferecer soluções técnicas para produção, mercado, processamento e comercialização. Em 2016, os assistidos comercializaram quase R$ 3 milhões em vegetais, hortaliças e frutas, demonstrando que é possível modificar o cenário econômico que, atualmente, importa 80% dos produtos hortifrutigranjeiros consumidos pela população.

A mesma opinião é compartilhada pelo técnico agrícola Alex Pereira da Rocha que também é aluno do Curso Técnico em Agronegócio, do Senar/MS, aprovado para o 3º semestre no polo presencial de Coxim. “Conclui minha formação técnica há vários anos em Presidente Prudente (SP) e decidi cursar a capacitação do Senar/MS para atualizar meus conhecimentos, afinal, as tecnologias do setor agropecuário mudam constantemente. Além disso, com os conhecimentos adquiridos nas aulas estou me preparando para iniciar um negócio de hidroponia”, relata. Sobre a visita no Showtec, Rocha analisa: “É a primeira vez que visito esta feira e gostei demais, pois, lá na nossa região, temos mais opções pecuárias. Estamos levando muito conhecimento na bagagem e os produtores já perceberam a importância de agregar valor na produção diversificando a pecuária com cultivo de hortaliças, vegetais e frutas”, acrescenta.

Região Sudoeste – A produtora familiar Elenir Alves Santana reside no assentamento Nova Querência, um dos oito parcelamentos existentes na área rural de Terenos. Junto com a família atua na pecuária de leite e tinha alguns cultivos para o consumo da família, porém, sem assistência técnica. “Eu conheci o Senar/MS por causa dos cursos que participei e depois comecei a receber assistência no Mais Leite. Como gosto muito de agricultura decidi iniciar o plantio de mandioca, abóbora, maxixe e couve e o trabalho de nossa técnica de campo está sendo muito proveitoso. Nossa expectativa é aumentar as opções de culturas e assim, melhorar progressivamente a renda da minha família”, comenta animada.

Hilda Maria dos Santos mora há 15 anos no assentamento e começou a participar do Hortifruti Legal pelo amor que sempre teve pela agricultura, afirma. “Minha história sempre esteve ligada ao campo, quando me casei morava em um sitio em Itaporã e plantava soja. Depois fui para cidade, mas a saudade permaneceu e quando conquistei meu lote no Nova Querencia comecei a trabalhar com bocaiuva. Quando conheci a turma do Senar/MS pedi ajuda para plantar alho, mas, como perdi a época ideal decidi investir na pimenta calabresa”, revela. Sobre a experiência de participar de uma feira tecnológica, a produtora é enfática em elogiar: “Estou encantada com tanta informação e organização, gosto demais de visitar eventos e hoje estou realizando um sonho”, confidencia.

Sobre o Showtec - Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.