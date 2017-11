Em menos de dois meses prefeitura já arrecadou R$ 32 milhões com Refis

Em menos de dois meses de Refis (Programa de Refinanciamento de dívidas de contribuintes), Secretaria de Municipal de Finanças e Planejamento arrecadou até agora R$ 32 milhões e faltam apenas 15% para alcançar a meta de R$ 38 milhões. De acordo com o atual secretário, Pedro Pedrossian Neto, a campanha deste foi bem mais eficiente do que na última gestão, devido aos grandes descontos oferecidos pela prefeitura.

“A nossa meta de arrecadação é de R$ 38 milhões nesses dois meses até 30 de novembro. A campanha começou no início de outubro e termina neste mês. Até agora já foram arrecadados R$ 32 milhões, e faltam então mais R$ 6 milhões o que representam 15% do total. A nossa expectativa é que a gente consiga alcançar essa meta”, afirmou Pedrossian.

“Não colocamos uma meta de 40 milhões, pois esse valor de 38 foi arrecadado na gestão passada em quatro meses, nós temos a opção de arrecadar esse valor em dois meses. Achamos isso possível, porque nunca na história do município deu-se um desconto tão expressivo como esse que estamos oferecendo. Estamos dando desconto sobre os juros e também sobre a correção monetária”, acrescentou.

De acordo com o secretário, os descontos são bem favoráveis ao contribuinte do que os que foram oferecidos em gestões passadas. E isso gera uma oportunidade única ás pessoas regularizarem suas dívidas e ajudarem Campo Grande fechar o ano com todas as contas pagas.

“Os valores arrecadados serão destinados para os pagamentos das despesas correntes, principalmente com a folha de pessoal, e boa parte também será usado na área da saúde e com a educação”, disse o secretário.

Prazo

Quem ainda não aproveitou para negociar seus débitos com a Prefeitura de Campo Grande tem até esta quinta-feira, 30 de novembro, para garantir os descontos de até 85% nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 75% nas multas. Exceção para multas de trânsito.

Nestes três últimos dias do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está reforçada e à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500, Centro. (Com assessoria)