Em menos de um mês polícia desvenda caso de furto

Na ocasião do roubo a vítima foi abordada por três indivíduos

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos concluiu a investigação de um roubo a uma caminhonete onde a vítima foi rendida no momento em que saía de sua residência, acompanhada de sua filha de 7 anos de idade. Na ocasião do roubo, ocorrido na manhã do dia 4 de abril, a vítima foi abordada por três indivíduos, sendo que na ocasião foi citado que um dos envolvidos seria um travesti.

Após serem rendidos, os dois foram levados para local ermo, onde os criminosos trocaram de veículo, tendo sido a caminhonete imediatamente encaminhada para o Paraguai. A vítima e sua filha permaneceram presas até que o veículo chegasse ao país vizinho, o que de fato ocorreu, ocasião em que ambos foram libertados.

Durante as investigações a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) teve êxito na prisão de alguns criminosos, dentre os quais estavam Welyson Marques Andreu e Isaias Paulo de oliveira, que imediatamente investigadores da Defurv suspeitaram estarem envolvidos no caso apurado.

A vítima compareceu na Defurv e fez reconhecimento dos suspeitos, bem como do travesti Julia, Lucas Alexandre da Silva.

Com a confirmação por parte da vítima, a justiça acatou o pedido da Defurv, que requeria a prisão preventiva dos três envolvidos já identificados, além de uma quarta pessoa, que não terá o nome revelado, visando, em breve, sua prisão. Com o apoio da Derf, que estava monitorando a mulher de Isaias, foi possível o cumprimento de mandado de Lucas Alexandre.

Em seguida, foram cumpridos pela Defurv os mandados de prisão de Welyson Marques Andreu e Isaias Paulo de Oliveira, os quais já se encontravam encarcerados na Derf.

Todos os envolvidos até o momento confessaram o crime e foram devidamente indiciados, sendo que a equipe da D ainda conseguiu apreender o veículo utilizado para o roubo, um Chevrolet Onyx pertencente a uma locadora de veículos, tendo sido ele restituído à empresa após as perícias necessárias.

Com os autores presos, o Inquérito Policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.