Em MS, 21 milhões de animais serão imunizados contra a febre aftosa em maio

Durante o mês de maio, acontece a principal etapa da vacinação obrigatória contra a febre aftosa de todo o rebanho bovino e bubalino Sul-mato-grossense. Aproximadamente 21 milhões de animais devem receber a dose da vacina no Estado, que apresenta um índice de cobertura vacinal superior a 99%.

Na terça-feira (2), haverá o lançamento oficial da vacinação contra aftosa promovida pelo Governo de MS, com a participação do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

A campanha da vacinação acontecerá em todo o rebanho nas regiões de Fronteira, Planalto e Pantanal. Nesta última apenas para os produtores optantes da etapa maio. Quem não vacinar e não registrar está passível a penalidades como multa, proibição de retirar Guia de Trânsito Anima (GTA) - documento obrigatório para o trânsito de animal dentro e fora do Estado e também não poderá participar de eventos pecuários.

Mesmo sem registro da doença há mais de 10 anos, a continuidade deste trabalho é fundamental para a manutenção do status sanitário do rebanho de livre de aftosa com vacinação, condição necessária para exportação da carne.

O consultor técnico do Sistema Famasul – Federação da agricultura e Pecuária de MS, Horácio Tinoco, esclarece que o produtor poderá aproveitar o manejo no curral, por ocasião desta etapa de vacinação, para realizar outros manejos como a vacinação contra brucelose nas fêmeas de 3 a 8 meses de idade e clostridioses, além da vermifugação. “É importante que essa decisão seja tomada junto com o médico veterinário que assiste a propriedade”.