Em MS, apenas OAB de Corumbá votou contra o pedido de impeachment de Temer

Em Mato Grosso do Sul, das 31 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apenas a de Corumbá votou contra o pedido de impeachment do presidente Michel Temer.

A reunião da OAB nacional acabou na madrugada deste domingo (21) e nos próximos dias, a Câmara dos Deputados deve receber o documento solicitando o impeachment do presidente. Para a Ordem, somente o fato de Temer ter recebido um investigado e ter tomado conhecimento de tantos fatos de corrupção, como a suposta influência do empresário Joesley Batista da JBS no judiciário, sem ter levado os fatos ao conhecimento da justiça, já são suficientes para que ele perca seus direitos de presidente.

O presidente da seccional de Corumbá, Roberto Lins, explica que seus conselheiros julgaram não haver provas suficientes para pedir o afastamento do presidente. “No momento em que essa avaliação foi solicitada, na semana passada, meus conselheiros consideraram que os áudios não eram provas suficientes para isso. Fomos os únicos no estado a apresentar voto negativo”.

Ele conta que compartilha da mesma opinião de seus conselheiros. “Minha opinião pessoal não foi levada em consideração, mas também acredito que o caso não é de impeachment. Não concordo com a blindagem que foi dada ao empresário delator, ele explodiu uma bomba no momento em que o país começava a recuperar a economia e depois foi autorizado a viajar para o exterior sem apresentar nenhuma prova das acusações que fez, ele apenas delatou”.