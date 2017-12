O clima em Mato Grosso do Sul tem previsão de altas temperaturas. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia ), são esperadas chuvas isoladas.

Campo Grande amanheceu com o dia nublado e temperatura mínima em 22ºC e a máxima deve ser de 27ºC.

A previsão é de pancadas de chuvas isoladas em todo o Mato Grosso do Sul no período da tarde e da noite.

Em todo o Estado a temperatura varia entre 18ºC a 35ºC.