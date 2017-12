Em Mundo Novo PM prende foragido que dirigia carro roubado

Um homem de 36 anos de idade, residente em Novo Horizonte do Sul e que tinha contra si, cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça do Paraná, devido à prática de vários delitos, foi preso no início da madrugada de sexta-feira (15), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo.

O Foragido que no momento da detenção ocorrida no trevo de acesso a Mundo Novo, estava acompanhado por uma senhora de 43 anos de idade e pela filha dela de 15, dirigia um veículo VW Gol 2012/2013, que havia sido roubado horas antes em Novo Horizonte do Sul.

Em tentativa de ludibriar os militares, o suspeito apresentou Carteira de Habilitação e uma cédula de identidade falsificada (em nome de outra pessoa), porém, caiu em contradição e assumiu o verdadeiro nome, sendo então encaminhado, juntamente com as duas mulheres para a Delegacia de Polícia e aguarda em uma cela da Cadeia Pública de Mundo Novo, o pronunciamento da Justiça.