Em “Natal Solidário” Sesi de Três Lagoas beneficia ao menos 200 crianças

Como parte do projeto “Natal Solidário“, alunos, professores e colaboradores da Escola do Sesi de Três Lagoas arrecadaram brinquedos para serem doados ao “Projeto Comunidade Educa”, associação privada sem fins lucrativos que atende cerca de 200 crianças, oferecendo brincadeiras, oficinas e dinâmicas.

Segundo a diretora da Escola do Sesi, Zuleica Alves Guimarães, o objetivo da ação é integrar os alunos com a comunidade em situação de vulnerabilidade social, incentivando o espírito de partilha, união e solidariedade. “Esse ano, nossa Campanha do Natal Solidário foi arrecadação de brinquedos para as crianças do projeto Comunidade Educa. Nossos alunos adotaram as cartinhas que eles nos enviaram sugerindo o que gostariam de ganhar do Papai Noel”, afirmou.

Ela ainda destacou a formação integral que as Escolas do Sesi promovem aos seus alunos. “Eles têm apresentado preocupação com as problemáticas sociais demonstrando gestos de solidariedade e atuando com práticas de voluntariado e protagonismo juvenil trazendo um pouco de alegria às crianças que receberam as doações”, completou Zuleica Alves Guimarães.

A coordenadora Eliana da Silva Ferreira ressaltou a importância da data para o encontro e a troca de afeto e solidariedade entre as pessoas. “Foi muito comovente presenciar a alegria das crianças em ganharem um brinquedo, que por mais simples que fosse, foi o suficiente para fazer brotar um sorriso de agradecimento. Parabéns a comunidade escolar que se envolveu para a realização desta campanha!”

Para a aluna Isadora Fernanda Teixeira, participar da campanha “Natal Solidário” foi uma experiência única. “Resumo essa entrega de brinquedos com a frase ‘fazer o bem, sem olhar a quem’. Foi ótimo sentir o carinho, a simplicidade e o amor presente em cada criança que estava ali, todos ansiosos para receberem brinquedos. Tudo aquilo me fez sentir mais vontade de ajudar a quem precisa. Fazer doações nos faz sentir vivos e cheios de amor. É sempre bom ajudar quando podemos”, concluiu.