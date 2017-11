Em Naviraí Sesi e Senai fazem processo seletivo para ensino gratuito

O Sesi e o Senai de Naviraí promoveram na última sexta-feira (17/11) a prova do processo seletivo para preencher as 35 vagas para a educação básica articulada com a educação profissional. Segundo a diretora da Escola do Sesi de Naviraí, Paula Nudimila de Oliveira Silva, os alunos interessados realizaram a sua inscrição na unidade e conheceram as dependências da instituição.

“Eles puderam saber mais sobre o curso de administração, que será oferecido em 2018, bem como as metodologias de aprendizagens ofertadas pela Escola do Sesi e toda infraestrutura administrativa, pedagógica e educacional que a instituição dispõe para ofertar um ensino médio de qualidade articulado com uma educação profissional de referência no município”, destacou Paula Nudimila.

Ela ainda definiu o momento como de muita ansiedade. “Conhecemos os nossos candidatos, apresentamos todas as nossas metodologias de ensino e agora eles estão realizando a avaliação. Esperamos que eles tenham um excelente desempenho e possam estar conosco nos próximos anos, fazendo parte da nossa equipe de excelência”, completou a diretora.

Entre os candidatos, Livia Lima Ruiz destacou a importância da educação articulada para sair mais preparada para o mercado de trabalho. “Eu gostei muito do curso, por ser um curso que me dará subsidio para eu atuar em diversos campos de trabalho, do mesmo modo eu poderei realizar minha faculdade trabalhando em algum escritório e tendo uma renda que irá auxiliar no meu sustento”, afirmou.