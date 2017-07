O deputado participou de uma oração dos heróis com militares

O deputado Jair Bolsonaro, participou na manhã desta quinta-feira (13), dos 150 anos da Retirada da Laguna, um dos principais episódios da guerra do Paraguai em Nioaque – 198 km de Campo Grande.

Pela manhã, o deputado participou de uma oração dos heróis com apresentações com militares almoço até duas horas. O encontro aconteceu no 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC) da cidade.

Como é um evento militar, Bolsonaro não fez discursos políticos. Ele apenas prestigiou os 150 anos da retirada da laguna.

De acordo com a assessoria, agenda de Jair finaliza na cidade com uma palestra marcada para acontecer na noite de hoje às 20h.