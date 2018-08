A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul divulgou uma nota oficial na manhã desta quarta-feira (8), para esclarecer que não é alvo da investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na operação “Grãos de Outro”.

Ainda em nota, a AL explica que nenhum parlamentar é alvo da operação e que fato ocorrido no prédio na manhã de hoje, é decorrente do mandado contra o servidor Marcos Antonio Silva de Souza, que não foi preso.

A promotora de Justiça Cristiane Mourão, acompanhada de Marcos Antonio, verificou - única e exclusivamente - a mesa do servidor, sem que nada tenha sido levado.

No fim da nota, a Assembleia diz que o funcionário está cedido ao gabinete do deputado Paulo Corrêa e que apoia as apurações, aguardando o total esclarecimento dos fatos.