Exército diz que pedreira assaltada estava regular e que explosivos levados possuem marcações

O CMO (Comando Militar do Oeste) emitiu na tarde desta terça-feira (27) uma nota a respeito do assalto realizado ontem na da Pedreira São Luiz, localizada no Macroanel rodoviário de Campo Grande. Bandidos levaram cerca de 275 quilos de dinamite do local, mas segundo o Exército Brasileiro, responsável fiscalizado do local, todos os explosivos são numerados.

Segundo a nota é de responsabilidade do Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, e seus órgãos subordinados como o SFPC (Seções de Fiscalização de Produtos Controlados fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas que lidam com produtos controlados e os explosivos são exemplos desses produtos.

Sobre a pedreira a nota destaca que está cadastrada na Seção, encontra-se com sua documentação regular e inclusive foi inspecionada pelo SFPC da 9ª Região Militar este ano. “Foi, ainda objeto de fiscalização a utilização dos explosivos adquiridos pela pedreira, em algumas de suas detonações. Mais uma vez foram confirmadas as condições legais da empresa”, salienta a nota.

O Exército conclui a nota destacando que está colaborando com a Polícia Civil nas investigações e nas buscas pelo material roubado. O SFPC ressalta ainda que todos os explosivos e acessórios são numerados, o que facilita bastante o rastreamento deste tipo de material.

Assalto

Os cerca de 275 quilos de dinamite foram levados da Pedreira São Luiz na noite desta segunda-feira (26). O crime teria sido cometido por uma dupla que após dominar e espancar o segurança do local o amarrou. O funcionário foi encontrado nesta manhã por colegas de trabalho.