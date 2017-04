Em nota, MTE diz que invasão contra reforma prejudicou 300 atendimentos

Na tarde desta terça-feira (18) a Superintendência do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou uma nota onde lamentou a invasão de Representantes do Comitê Estadual Contra as Reformas no prédio. Segundo a Superintendência, cerca de 300 atendimentos foram prejudicados.

A nota explica que cerca de 300 trabalhadores tinham horário agendado de atendimento nesta manhã, mas foram impedidos pelos manifestantes de adentrarem no prédio. Ainda segundo a nota, “uma reunião entre servidores do Ministério do Trabalho e os manifestantes foi realizada para que suas reivindicações sejam levadas ao Congresso Nacional, onde as propostas de reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista estão sendo debatidas”.

“A superintendência considera legítimas todas as manifestações sociais, mas reitera que esse direito não pode se reverter em prejuízo à população, como a restrição de acesso a prédios e serviços públicos”, conclui a nota.

Manifestação

Representantes do Comitê Estadual Contra as Reformas ocupam, desde a manhã desta terça-feira(18), o prédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na rua 13 de maio, centro de Campo Grande. A ocupação não tem previsão para terminar.

Segundo Elvio Vargas, que é sindicalista e coordenador estadual do comitê contra as reformas, o movimento é contra o projeto de reforma trabalhista que será votado na próxima quarta-feira (19) na Câmara dos Deputados.