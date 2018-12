A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), publicou nesta sexta-feira (7), uma nota cobrando a apuração dos fatos que culminaram na morte da pequena Gabrielly Ximenes Souza, 10 anos.

A entidade também pede a punição rigorosa dos responsáveis, diante da agressão cometida. Veja a nota na íntegra:

“A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) vem manifestar seu profundo REPÚDIO com relação a morte da jovem Gabrielly Ximenes Souza, de apenas 10 anos, brutalmente agredida na Escola Estadual Lino Villacha, em Campo Grande.

A Ordem cobra de forma contundente a apuração dos fatos e circunstâncias por parte das autoridades competentes, bem como a punição rigorosa, nos termos da Lei, ante a agressão cometida e também a apuração dos responsáveis pela administração da escola onde ocorreu o fato.”