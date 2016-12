Em nota, Prefeitura afirma que aguarda decisão do TCE sobre suspensão de licitações

Após a suspensão das licitações para aquisição dos kits escolares e uniformes da Rede Municipal de Educação de Campo Grande (Reme), a Prefeitura informou, em nota divulgada nesta quinta-feira (29), que irá responder à Corte de Contas em até cinco dias e aguarda decisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ronaldo Chadid sobre a liberação ou não da licitação.

Em nota a Prefeitura ainda afirmou que “em 2013, quando o prefeito Alcides Bernal assumiu seu mandato, a administração anterior não havia adquirido os kits escolares para as crianças da rede municipal de ensino, nem iniciado a licitação”. No final da gestão, o prefeito fez “questão de deixar os kits de uniforme e de materiais escolares já licitados”.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, o processo estava em andamento na Central de Compras do município, com valor estimado para a aquisição dos uniformes de R$ 45 milhões e dos materiais escolares de R$ 7,4 milhões.