Em nota, presidente da Acrissul reforça posição contrária ao Funrural

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Jonatan Pereira Barbosa, reforçou sua posição contrária à cobrança do Funrural, em nota divulgada nesta sexta-feira (9).

A posição da entidade que representa o setor agropecuário do Estado é contrária, também, a qualquer forma de negociação ou renegociação do tributo que venham a onerar o produtor rural.

Confira a nota na íntegra:

“A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), entidade representativa do setor pecuário do Estado, através da presente Nota vem reafirmar a sua posição amplamente contrária à cobrança do Funrural e à qualquer forma de negociação ou renegociação do tributo que venham a onerar o produtor rural.

De forma que, consequentemente, a entidade reafirma também neste ato o seu apoio a qualquer movimento que venha a somar esforços no sentido de coibir a cobrança abusiva do Funrural, uma vez que a judicialização do debate sobre o tema ainda não esgotou todas as suas instâncias recursais.”