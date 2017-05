Em operação contra Fernandinho Beira-Mar, PF cumpre mandados em MS

A Polícia Federal (PF) está cumprindo, desde as 6h desta quarta-feira (24), 22 mandatos de prisão preventiva, 13 de prisão temporária, 27 de condução coercitiva, 82 de busca e apreensão, além de diversas outras medidas cautelares, no Mato Grosso do Sul e mais quatro Estados e no Distrito Federal.

Segundo a PF, o traficante Fernandinho Beira-Mar, que está preso há 11 anos, comanda uma quadrilha, mesmo estando preso, no presídio Federal de Porto Velho. De acordo com investigações, Beira-Mar coodeena o grupo por meio de mensagens em bilhete de papel e por celular. A quadrilha chega a movimentar R$ 1 milhão por mês. O dinheiro estava depositado em 51 contas bancárias.

Fernandinho controla, de dentro da cadeia, máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água. Foram suspensas as atividades de nove empresas comandadas pelo traficante.

A PF não informou quais os mandatos estão sendo feitos em Mato Grosso do Sul e nem quais cidades.

A irmã de Fernandinho, Alessandra da Costa, foi presa em um condomínio de luxo, em Duque de Caxias, ela é apontada como conselheira do irmão e também por lavagem de dinheiro. Também foram presos um dos filhos de Beira-mar e um braço-direito do criminoso.